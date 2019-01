Hakan Calhanoglu (24 de ani) mai are de aşteptat până să revină în Germania. AC Milan şi-a dat acordul să-l lase pe mijlocaş în Bundesliga, la Red Bull Leipzig, dar mutarea s-a împotmolit din cauza antrenorului italienilor, Gennaro Gattuso.

Sky Sport Italia anunţă că totul era pus la punct. Cluburile se înţeleseseră, Calhanoglu a acceptat condiţiile salariale propuse de Leipzig, iar transferul trebuia să se realizeze în zilele următoare. Gattuso nu pare dispus să renunţe la omul care îi face jocul de la mijlocul terenului. Temerea tehnicianului are la bază mai multe probleme cu care se confruntă în acea zonă. AC Milan are 3 mijlocaşi accidentaţi, pe... citeste mai mult

