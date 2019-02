Laura Codruța Kovesi a fost audiată, vineri, la Parchetul General. Fosta șefă a DNA a declarat că a cerut recuzarea procurorilor.

La scurt timp de la audieri, a fost respinsă recuzarea Adinei Florea. Aceasta rămâne în continuare în acest dosar, pentru a o certeta pe Laura Codruța Kovesi.

„Mi s-a adus la cunoștință învinuirea și calitatea de suspect. Am depus două cereri... citeste mai mult

