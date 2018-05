Banii adusi de fetele care acceptau sa indeplineasca fanteziile clientilor smecherul i-a investit intr-o casa de amanet • Acum se afla in arest la domiciliu si le-a cerut judecatorilor sa fie lasat sa mearga la munca la casa de amanet de pe Bulevardul Socola • Judecatorii l-au lasat sa mearga la munca in fiecare zi in intervalul 10:00 – 18:00, dar nu i-au permis sa mearga in pauza de masa • Este prima data cand un inculpat nu este lasat de judecatori sa mearga sa ia masa la restaurant

https://www.bzi.ro/decizie-fierbinte-la-tribunalul-iasi-un-smecher-care-detine-un-videochat-din-iasi-nu-poate-manca-la-niciun-restaurant-din-oras-este-interzis-650411

citeste mai mult