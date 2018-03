Banca Naţională a României a respins miercuri cererea grupului ungar OTP de achiziţie a Băncii Româneşti, decizie fără precedent la un asemenea nivel, ceea ce ridică multe semne de întrebare legate de motivele acestei respingeri.

De altfel, acum două săptămâni şi Sandor Csanyi a declarat oficial că are o presimţire legată de decizia BNR.

În vara lui 2017, OTP a ajuns la o înţelegere cu grupul elen National Bank of Greece de achiziţie a Băncii Româneşti. Conform unor surse de pe piaţă, OTP a oferit 70 de milioane de euro pentru un capital de 100 de milioane de euro, deţinut de Banca Românească, plus rambursarea liniilor...