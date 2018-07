Federer speră să îşi îmbunătăţească palmaresul la US Open, turneu care începe pe 27 august şi unde este principalul favorit. Tocmai în ideea de a fi în formă la New York, elveţianul a anunţat că nu mai participă la turneul de la Montreal, Rogers Cup, care începe pe 6 august. "Sunt foarte dezamăgit să anunţ că nu voi juca la Rogers Cup în această vară. Am petrecut momente extraordinare anul trecut şi întotdeauna mi-a făcut plăcere să joc în faţa fanilor canadieni, dar, din păcate, programarea calendarului meu e o cheie importantă a longevităţii. Cu regret am luat decizia de a mă retrage de la turneul din acest an", a declarat Federer, potrivit site-ului... citeste mai mult

