Decizie definitiva ICCJ: Ani grei de inchisoare pentru Ioan si Victor Becali. Borcea, achitat Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-au pronuntat marti in dosarul in care fosta judecatoarea Geanina Terceanu e acuzata de luare de mita in valoare de 220.000 de euro, pentru a da o sentinta de achitare lui Cristi Borcea, Victor si Ioan Becali, in dosarul Transferurilor.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins apelurile lui Victor si Ioan Becali, mentinad sentinta data in noiembrie 2016, de Curtea de Apel Bucuresti.

