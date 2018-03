Ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus joi, în cadrul comandamentului întrunit în contextul codului portocaliu de ninsori, că solicită o atenţie sporită din partea autorităţilor în zonele aflate sub incidenţa avertizărilor meteo, informând că au fost direcţionate forţe şi utilaje suplimentare.

„La nivelul MAI încă de ieri (miercuri, n.r.) am direcţionat forţe şi utilaje suplimentare în judeţele sub avertizare în judeţele aflate sub avertizare. (...) Suntem pregătiţi pentru intervenţii cu peste 13.500 de angajaţi ai Ministerului, pompieri jandarmi şi poliţişti", a spus ministrul Carmen Dan în cadrul comandamentului întrunit în contextul