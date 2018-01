Presa străină a publicat, duminică, un articol despre fostul principe Nicolae al României, relatând că acesta intenţionează să se întoarcă în ţară împreună cu soţia sa, Alina Binder, unde ar fi primit cu simpatie de către susţinătorii monarhiei.

"Înalt, brunet, atrăgător şi cu picioarele pe pământ", este descris fostul principe Nicolae de către publicaţia The Telegraph, care susţine că acesta şi soţia lui au fost numiţi "Harry şi Meghan" ai ţării.

Fostul principe Nicolae a declarat că nu are intenţia de a reprezenta o ameninţare la adresa autorităţii mătuşii sale. "Nu am considerat niciodată că aş fi în competiţie. Imaginea de ansamblu este că... citeste mai mult