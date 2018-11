Senatorul social-democrat, Niculae Bădălău, a declarat astăzi referitor la excluderea din PSD a lui Adrian Ţuţuianu şi Marian Neacşu, că a fost o decizie "necesară pentru liniştirea partidului".

"Mi se pare o decizie care era necesară pentru liniştirea partidului. Ştiţi bine că în ianuarie am scris o scrisoare în care am spus foarte multe deficienţe vizavi de managementul politic, unele s-au remediat, unele sunt în curs de remediere. Am semnat chiar şi această scrisoare, ultimul document, dar am venit în CEx şi CEx-ul a... citeste mai mult

acum 42 min. in Politica, Vizualizari: 16 , Sursa: Bursa in