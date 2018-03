Decizia ca Vinerea Mare sa fie zi libera creste cu 30% numarul turistilor care pleaca in vacanta de Paste

Initiativa legislativa prin care angajatii din Romania mai castiga o zi libera, respectiv Vinerea Mare, va creste cu aproximativ 30% numarul de turisti care vor merge in vacanta de Paste in destinatii interne si externe.

In doar cateva zile de la decizia ca Vinerea Mare sa fie sarbatoare legala, agentiile de turism au primit deja mult mai multe solicitari de vacante in comparatie cu anul trecut, raportat la perioada premergatoare Pastelui.

Romanii cauta atat pachete in tara, cat si in strainatate, conform unei analize de specialitate remise vineri AGERPRES.

Potrivit analizei realizate de Christian Tour, cei care vor sa petreaca sarbatorile in stil... citeste mai mult