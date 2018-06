Decizia autoritatilor germane in cazul emisiilor diesel Mercedes: 774.000 de vehicule din Europa vor fi chemate in service pentru actualizarea softului motoarelor Daimler nu a reusit sa risipeasca banuielile autoritatilor din Germania cu privire la nivelul emisiilor diesel in cazul mai multor modele Mercedes. Prin urmare, nemtii au primit ordin sa cheme in service un total de 774.000 de masini din Europa. Printre modelele care vor primi o actualizare a softului motoarelor se numara Clasa C, GLC si Vito.

