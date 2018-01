Cea de-a 60-a gală de decernare a Premiilor Grammy are loc în noaptea de duminică spre luni în Madison Square Garden din New York.

Premiile Grammy, ediția 60 / FOTO: grammy.com Jay Z a primit opt nominalizări, inclusiv la Cântecul anului („4:44“), Albumul anului („4:44“) şi Cel mai bun videoclip („The Story Of O.J.“).

Pe locul doi, cu 7 nominalizări, Kendrick Lamar, urmat de Bruno Mars.

Pe lângă Lady Gaga, care va interpreta o melodie de pe albumul "Joanne", pe scenă vor urca Miley Cyrus și Elton John, care vor cânta împreună, precum și Bruno Mars, Cardi B. Emmylou Harris și Chris Stapleton.

