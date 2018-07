Harry Kane, căpitanul echipei Angliei şi golgheterul Cupei Mondiale de fotbal 2018 (şase goluri), şi-a exprimat decepţia după înfrângerea din semifinala cu Croaţia (1-2), dar a apreciat că „Anglia poate ţine capul sus”.

„Suntem trişti, foarte trişti. Iar această stare va mai dura un timp. Dar putem ţine capul sus. A fost un parcurs excelent, am mers mai departe decât îşi imagina oricine. Este genial că am ajuns atât de departe şi că am făcut multă lume să fie mândră de noi. Dar noi voiam să continuăm şi să... citeste mai mult

