Duminică, 16 decembrie, a avut loc prima ediție a crosului „December Run” organizat de AS Athletic Tg. Lăpuș (președinte Artur Mikloș), în parteneriat cu Centrul Național de Informare Turistică Tg. Lăpuș – coordonator Nicoleta Bud, Primăria orașului Tg. Lăpuș – primar Mitru Leșe, AS OM (Orașul Mariei) Bistrița – președinte Alina Pop și AS Culturală Dămăcușeni – președinte Iudit Molnar.

Crosul pe distanța de 10 km a fost organizat pe 5 categorii de vârstă și a inclus și probe pentru copii & Cursa Family la care au... citeste mai mult