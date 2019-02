“După 3 ani în care am asistat la 3 licitații anulate, procesul de actualizare a documentației trebuie reluat. Conform sondajului de opinie și conform CNI, continuă colaborarea cu CNI. Am separat lucrurile. Timpul e necruțător, starea Cazinoului se schimbă de la o zi la alta. De aceea, am decis punerea în siguranță a Cazinoului. M-am bucurat să văd că o companie a venit și a făcut oferta de realizare a lucrărilor pe propria cheltuială. Lucrările s-au sistat în 20 decembrie. Mai avem demontarea a două candelabre, mai sunt 34 candelabre pe care trebuie să le luăm și să le conservăm și mai avem curățarea jgheaburilor. Am... citeste mai mult

acum 21 min. in Locale, Vizualizari: 10 , Sursa: Constanteanul in