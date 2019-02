Decebal cu Vladimirescu: pasaj cu exproprieri pe laterale

- Indiferent dacă rămâne sau nu operator de salubrizare în Oradea, după licitaţia de la finalul acestui an, RER Vest SA se va muta de pe terenul ocupat acum pe strada Tudor Vladimirescu.

Până la sfârşitul acestui an, funcţionarii Municipalităţii au răgaz să producă un studiu de fezabilitate şi un plan urbanistic, referitoare la intersecţia stăzii Tudor Vladimirescu cu Bulevardul Decebal. Conform primarului Ilie Bolojan, soluţia de trafic trebuie să conţină un pasaj subteran pe sub bulevard, astfel încât să se anuleze intersecţia căii de rulare a tramvaielor cu carosabilul. „Pasajul urmează să fie finanţat... citeste mai mult

