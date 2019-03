Fiica lui Meme Stoica a facut senzatie in mediul virtual, dupa ce a postat pe contul de socializare, o imagine in care apare intr-un costum de baie minuscul. Multele ore petrecute in sala de sport si-au pus amprenta pe trupul Teodorei, care e mai...

Buna ziua Iasi, 10 Noiembrie 2016