Decanul Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului "Cristofor Simionescu" de la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI), Nicolae Hurduc, a fost numit unul dintre cei trei reprezentanţi ai României în European Committee for Future Accelerators.

Acesta este un comitet ştiinţific al cunoscutului CERN - Organizaţia Europeană pentru Cercetare Nucleară, cel mai mare institut din lume care studiază fizica particulelor şi care operează cel mai mare accelerator de particule de pe planetă: The Large Hadron Collider.

Fondat în 1954, CERN are acum 22 de state... citeste mai mult