* Rulaj de 35,23 milioane de lei

Piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a avut o evoluţie pozitivă în şedinţa de debut a săptămânii, toţi indicii pieţei înregistrând aprecieri ale cotaţiilor, în ton cu evoluţia principalilor indici bursieri europeni.

Lichiditatea înregistrată ieri, de 35,23 milioane de lei, s-a situat sub media zilnică a acestui an, de circa 40,4 milioane de lei, după ce, în toate şedinţele bursiere din săptămâna trecută, rulajul s-a situat sub acest reper.

La Londra, indicele FTSE 100 a înregistrat un avans de 0,5%, în timp ce indicele pan-european Stoxx 600 a avut o creştere de 0,13%.

