Hotelieri: „La toţi indicatorii am văzut o creştere de circa 20% în ianuarie anul acesta faţă de ianuarie 2017.”

Începutul de an a adus mai mulţi clienţi străini hotelurilor din Capitală, respectiv 70.000 de vizitatori din afara ţării s-au cazat în unităţile turistice, număr în creştere cu 7,6% faţă de perioada similară a anului anterior. În total, în hotelurile din Bucureşti, cel mai mare centru de business, s-au cazat 120.000 de vizitatori (români şi străini), în creştere cu 2,7% faţă de ianuarie anul trecut. Dacă numărul vizitatorilor români a scăzut la 50.600 în prima lună din acest an, faţă de 52.400 în... citeste mai mult