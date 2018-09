Debut cu victorie pentru handbalisti

Așadar, rosso-nerii au debutat cu victorie în Divizia A, iar acest joc a contat pentru etapa a II-a. În prima etapă, formația reșițeană a stat. Pentru CSM Școlar Reșița a evoluat și antrenorul Ilie Vaidasigan, care a reușit să înscrie patru goluri.

„A fost un meci dificil, ne-am așteptat să fie așa, deoarece Unirea Sânnicolau Mare are o linie de 9 metri destul de bună, cu jucători care au evoluat în Liga Națională. Am anticipat că vom avea un meci greu, dar noi l-am început cu multă determinare. Această determinare s-a văzut și atunci când noi am... citeste mai mult

