Debirocratizare si transparentizare in procesul de aprobare a preturilor la medicamente

Prin intermediul unui sistem informatic, Ministerul Sanatatii ofera posibilitatea Detinatorilor de Autorizatii de Punere pe Piata de a depune in sistem on-line dosarele pentru aprobarea preturilor la medicamentele de uz uman.

Aceasta procedura se realizeaza prin intermediul Punctului de Contact Unic electronic (PCUe), gestionat de catre Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei, institutie publica in subordinea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, disponibil la adresa www.edirect.e-guvernare.ro.

Astfel, va fi diminuat timpul de asteptare si pastrarea ordinii in solutionarea dosarelor de pret, precum si... citeste mai mult