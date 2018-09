Dealul de la nodul Soimus necesita lucrari de mari dimensiuni. Lotul 4 din Lugoj – Deva nu se va deschide prea curand

- Dacă nu ar fi dealul de la Șoimuș am fi putut circula încă din acest an pe lotul 4 din autostrada Lugoj – Deva. O confirmă ultimele imagini realizate de cei de la Asociația Pro Infrastructură, care arată, de asemenea, cât mai este de lucru la acel deal, unde mai trebuie făcute inclusiv excavații serioase.

