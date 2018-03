Mijlocaşul echipei CFR Cluj, Ciprian Deac, a mărturisit, duminică, după remiza cu FCSB, scor 1-1 (1-0) că formaţia sa nu a făcut pasul înapoi la sfaturile antrenorului Dan Petrescu, ci a fost forţată de jocul bun al adversarilor, din repriza a doua.

"Ne pare rău că nu am reuşit să ţinem de rezultat. În cea de-a doua repriză am făcut pasul înapoi şi ne-am apărat aproape o repriză întreagă. Eu zic că după aspectul jocului, cred că e un rezultat echitabil. Cum am spus şi înaintea meciului, nu cred că acest meci decidea campioana. A fost un meci închis, în care nu am ieşit foarte mult la joc. Într-adevăr, în repriza a doua ne-au dominat,... citeste mai mult

