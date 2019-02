Decarul celor de la CFR Cluj, Ciprian Deac (33 de ani) nu are o explicaţie pentru forma slabă prin care trece campioana României, care a remizat pe teren propriu cu Astra, scor 1-1. Astfel, echipa lui Antonio Conceicao rămâne fără victorie în 2019.

Mijlocaşul clujenilor speră ca echipa sa să îşi revină cât mai repede şi spune că nu s-a întâmplat nimic în interiorul vestiarului: ”Păcat, am avut 1-0, aveam un om în plus, a fost acea fază... din păcate, ne-a părăsit şi norocul. Am fost egalaţi dintr-o deviere, asta e fotbalul. E clar că nu mai suntem echipa de anul trecut, ceva ne lipseşte, ceva s-a... citeste mai mult

acum 56 min. in Sport, Vizualizari: 18 , Sursa: Pro Sport in