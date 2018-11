Preşedintele Klaus Iohannis le-a transmis, vineri, românilor că naţiunea are nevoie de energia şi implicarea tuturor, informează Agerpres.ro "Au trecut 100 de ani de la Marea Unire şi aproape 30 de ani de când ne-am recâştigat libertatea, în decembrie 1989. Istoria noastră, ca naţiune, nu a fost nici pe departe lipsită de obstacole, dar am reuşit să devenim o societate matură. Am reuşit să devenim o societate cu oameni curajoşi, responsabili şi tot mai implicaţi civic, care au puterea să lupte pentru o viaţă mai bună pentru ei şi pentru copiii lor. Vouă, dragi români, fie că vă aflaţi în ţară... citeste mai mult