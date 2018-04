De vorbã cu personalitãtile locale, la Penitenciarul Vaslui

Continuand seria demersurilor incepute de Directia de Reintegrare Socialã in anul 2012, Penitenciarul Vaslui a organizat, ieri, la sediul penitenciarului, activitatea ‘De vorbã cu personalitãtile locale’, avand ca invitat pe Bianca- Alexandra Spanu. Astfel de intalniri organizate semestrial, reprezintã o diversificare a activitãtilor derulate in detentie si valorificarea experientei de viatã si a modelelor de reusitã in plan social ale unor personalitãti recunoscute in plan local. Prin astfel de actiuni, se urmãreste promovarea adevãratelor valori sociale si umane, precum dorinta de cunoastere si perfectionare, munca, studiul,... citeste mai mult