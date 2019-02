Laura Codruţa Kovesi a câştigat „la mustaţă” bătălia cu rivalii săi, obţinând 12 voturi din partea europarlamentarilor din Comisia pentru control bugetar (CONT), cu unul în plus faţă de candidatul francez, François Bohnert, şi 11 în plus faţă de cel german, Andres Ritter, care a obţinut doar un vot.

De unde a venit votul câştigător, ne spune chiar unul dintre votanţi:

„Am votat ultimul, întrucât - deşi nu sunt membru al CONT - l-am înlocuit pe un coleg neamţ din PPE, pe care-l cheamă Zeller şi e, de aceea, la capătul listei. Ţinând seama de rezultatul final - 12 voturi pentru LCK, 11 pentru candidatul francez şi unul