Deşi toată lumea a crezut că acest conflict a plecat de la faptul că Anghel Iordănescu a trecut în tabăra lui Burleanu, după ce îl susţinuse pe Popescu la alegerile FRF, "Baciul" spune că este vorba de o chestiune care nu are legătură cu fotbalul.

"Supărarea mea nu are legătură cu fotbalul. E o chestiune privată, nu are de-a face cu fotbalul. Toată lumea a crezut că eu m-am supărat pe Iordănescu după ce s-a dus alături de actuala conducere de la FRF. Dânsul ştie foarte bine ce a fost. Ce ar fi putut să spună la televizor? Că e vinovat? Ştie că e vinovat.

Noi n-am zis niciodată că Generaţia de... citeste mai mult

azi, 08:32 in Sport, Vizualizari: 35 , Sursa: Adevarul in