"Acesta este cel mai mare număr de paşapoarte irlandeze emise vreodată într-un singur an. Cifra reprezintă o creştere de peste 6% în raport cu 2016 ( an deja record) şi de peste 15% faţă de 2015", a precizat ministerul irlandez al Afacerilor Externe, într-un comunicat.

"Aproape 20% din numărul total al solicitărilor primite de serviciul de paşapoarte în acest an" provin din Irlanda de Nord sau din Marea Britanie, adaugă ministerul.

Alte ţări din Uniunea Europeană au înregistrat, de asemenea, o creştere...

