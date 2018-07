De Sf. Ilie. Omagii, amintiri, regrete, iubiri determinate…

Azi, joi, 19 iulie 2018, am ajuns în Piața Centrală a Buzăului. Ploua mărunt și, până să ajung în piață, simțeam un miros foarte tonic în nări și plămâni! Piața era plină de busuioc. Așa ceva nu am mai văzut niciodată. Nu știu câte ”tarabe” are piața târgului meu, dar cred că, numărând cu ochii minții, să tot fie vreo 200(?). Peste fiecare tarabă, printre flori, roșii, cartofi, usturoi, pătrunjel, mărar etc., undeva, la foarte bună vedere, existau și câteva mănunchiuri de busuioc. Am cumpărat două mănunchiuri, la un preț incredibil de mic. De la două femei, din dialogul acestora, am... citeste mai mult

