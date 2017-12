De Revelion nu vom avea zãpadã, meteorologii anuntã ploi!

VREME… Dacã în restul tãrii, meteorologii anuntã temperaturi sub 0 grade Celsius si ninsori abundente, iatã cã în judetul nostru lucrurile stau invers. Conform precizãrilor fãcute de Agentia Nationalã de Meteorologie, în perioada 27 decembrie – 4 ianuarie, temperaturile vor fi neobisnuit de ridicate. Ba mai mult, vom avea parte de precipitatii sub formã de ploaie, în unele locuri cãzând si câte 3 litri pe metrul pãtrat. Astfel, temperaturile de astãzi, 27 decembrie, nu vor scãdea sub 0 grade Celsius, iar la ora 12:00 temperatura medie va fi de 10 grade Celsius, cu 20 de grade mai cald decât anul trecut.... citeste mai mult