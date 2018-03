Baumax Romania deschide al 14 magazin de pe piata romaneasca, in Bucuresti, unde retaua mai avea deja un spatiu, in complexul Sun Plaza. Noul Baumax are o suprafata comerciala de 15.000 mp, 30.000 de produse in oferta si 120 de angajati. Baumax a...

Business Magazin, 22 Martie 2011