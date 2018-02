Am scris ani la rând despre felul cum (nu) s-au executat lucrările pe DN73B (Câmpulung Muscel-Braşov), cel care a dobândit pe bună dreptate supranumele de „Drumul ruşinii”. Ei bine, recent, cu ocazia unei minivacanţe petrecute la Braşov, am constatat cu uimire că şoseaua e în sfârşit gata, că am scăpat de semafoare, de porţiunile îngustate care îngreunau traficul sau de gropile neastupate – nu şi de căruţe, dar asta e o altă poveste. Ajuns deja la Mateiaş, în nici o oră, m-am oprit la o discuţie despre cât de repede ne-am deplasat şi cum că, de aici înainte, poţi şofa relaxat. Da’ de unde… Vecinii noştri braşoveni, despre care aveam o... citeste mai mult