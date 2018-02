Un bărbat de etnie romă din Târgu Jiu, Anton Gabor, are 36 de ani, dar încă nu știe să scrie și să citească. Și-a dat seama că își dorește foarte mult să învețe aceste lucruri, așa că a decis să se înscrie în clasa I.

Bărbatul are și trei copii, iar cel mai mic dintre ei este în clasa a VI-a.

”Sunt la bastonaşe. Am scris cam patru pagini. Acum încep să scriu literele“, a spus Anton pentru igj.ro.

”Eu nu ştiu să scriu şi să citesc şi este foarte greu. Orice persoană trebuie să ştie să scrie şi să citească. Nu am fost deloc la şcoală. Când eram copil nu eram ascultător şi nu m-am dus la şcoală. În plus, eram mereu cu părinţii pe unde... citeste mai mult