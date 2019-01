Multă vreme, am considerat inundațiile catastrofale care ne-au lovit țara drept manifestări ale hazardului natural sau chiar ale unor blesteme străvechi. După anul 2000, aproape an de an ploile au răbufnit cu putere, cinci dintre episoade având proporţii catastrofale. Cartea care apare de miercuri, 23 ianaurie, cu Jurnalul, prezintă cele mai grave inundaţii care au afectat România, dar încearcă să şi explice ce se întâmplă în prezent. Totul în stilul inconfundabil al autorului, Dan Silviu Boerescu.

