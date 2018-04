De-a lungul anilor, administraţiile locale au obişnuit cetăţenii cu diverse daruri în preajma sărbătorilor. „Atenţiile”, constând în alimente, au mers către categoriile defavorizate – bătrâni, persoane cu venituri reduse ori sub forma de cadouri pentru copii. Desigur, fiecare primar şi consiliu local a oferit în funcţie de posibilităţi (buget), unii de două ori pe an, alţii de 6 ori chiar de 8 ori. Curtea de Conturi a considerat, în anumite cazuri, că sumele au fost acordate nejustificat, şi a solicitat, urmare a unor controale, să fie remediat acest aspect – cum e cazul Primăriei Murfatlar, care în acest an nu a mai oferit pachete cu ocazia sărbătorilor.... citeste mai mult

