De la masini la apartamente: Mini prezinta patru concepte nonconformiste de spatii de locuit Mini prezinta instalatia Built by all in cadrul Milan Design Week. Proiectul producatorului britanic are in prim-plan patru concepte diferite de spatii de locuit. Fiecare dintre acestea au forme, culori, planuri si materiale diferite si sunt concepute pentru stilul de viata urban al viitorului.

ieri, 18:51