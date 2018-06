Fotografia a fost făcută de o femeie care, până anul trecut, a lucrat ca inginer în domeniul echipamentelor semiconductoare, conform Quartz.

În cariera sa precedentă, Reiko Takahashi a reuşit să-şi dezvolte pasiunea pentru arta fotografică în doar câteva călătorii, pe care le făcea în fiecare an.

Într-un interviu pentru National Geographic, artista japoneză a explicat ce a inspirat-o să-şi înceapă cariera în fotografia subacvatică.

„Am simţit că viaţa e scurtă şi am vrut să folosesc timpul pe care îl am ca să fac ceva ce iubesc cu adevărat.”

Pentru ea, asta a însemnat studierea în detaliu a comportamentelor animalelor acvatice şi petrecerea timpului pe... citeste mai mult

