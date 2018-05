De la doamna premier, se stie: Viorica reduce democratia ...aaaa... BIROCRATIA E competent sau nu Guvernul Romaniei nici nu mai conteaza. Aceasta dilema ar da nastere unei discutii care ar porni de la "Academia de Talente din Teleorman" si pana la Bruxelles. E just? Sa decida cele cateva sute de mii de persoane care au inghetat asta iarna pe strazi aparand justitia. Noi va spunem doar ca e savuros.

Are societatea romaneasca un spirit dramaturgic, un talent de a pune in scena iar si iar, schitele lui Caragiale. “A cazut un guvern si a venit altul, indata toata administratia se inlocuieste. O clientela pleaca, alta vine”, scria in anul 1907 I.L. Caragiale. Ce s-a schimbat... citeste mai mult