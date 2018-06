Dupa ce, in 2011, am avut recolte record de grau, prognozele pentru anul viitor nu sunt tocmai optimiste, avand in vedere ca ploaia a ocolit tara noastre de cateva luni bune si seceta este in toi. Doar 60% din suprafata cultivata cu grau a fost...

Buna ziua Iasi, 11 Noiembrie 2011