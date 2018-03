Începând cu 1 martie 2018, deţinătorii de domenii „.ro” vor putea să achite contravaloarea serviciului de mentenanţă pentru perioada dorită, de minim un an şi maxim 10 ani, tariful practicat de registrul de domenii „.ro” fiind de 6 euro pe an, fără TVA.

Valoarea tarifului a fost stabilită la nivelul pieţei europene din domeniu, ajustată la veniturile şi la puterea de cumpărare a românilor. Tariful practicat de către registrarul ICI Bucureşti va fi de 12 euro pe an, plus TVA, potrivit RoTLD.

Data de expirare a domeniilor .ro se va calcula ţinând cont de principiul conform căruia vechea taxă de înregistrare trebuie să acopere