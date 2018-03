De la 1 mai, Christina Verchere isi incepe mandatul de sef al OMV Petrom Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a luat act ca, incepand cu 1 mai 2018, Christina Verchere va prelua functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al OMV Petrom SA.

Numirea sa in aceasta functie a fost aprobata de Consiliul de Supraveghere si anuntata in data de 9 ianuarie 2018. Tot in cadrul sedintei de ieri, Consiliul de Supraveghere a luat act de faptul ca mandatul Marianei Gheorghe de presedinte al Directoratului si CEO al OMV Petrom SA inceteaza la data de 30 aprilie 2018. Chrtistina Verchere si-a inceput cariera... citeste mai mult