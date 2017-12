De la 1 ianuarie 2018, creste volumul de date de consumat in roaming fara taxe suplimentare Incepand cu 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, pentru majoritatea planurilor tarifare va creste volumul de date (MB/GB) ce pot fi consumate in roaming in UE/SEE fara aplicarea unor taxe suplimentare, potrivit ANCOM.

In cazul depasirii limitelor utilizarii rezonabile a unor servicii in roaming in UE/SEE (UE + Norvegia, Islanda și Liechtenstein), scad si suprataxele care pot fi aplicate consumului ulterior, dupa cum urmeaza: - din 1 ianuarie 2018, scade cu 22% suprataxa pentru date, de la 7,7 la 6 euro/GB; - din 3 ianuarie 2018, scade cu... citeste mai mult