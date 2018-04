De la 1 aprilie, beneficiarii de pensii private Pilon II si Pilon III isi pot esalona incasarile Incepand cu 1 aprilie, s-au introdus o serie de masuri care formeaza cadrul legal in vederea efectuarii platilor esalonate pentru Pilonul II si III de pensii private.

Pana in prezent, suma acumulata din contributii se platea integral, intr-o singura transa, in momentul pensionarii. Incepand cu 1 aprilie, insa, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat un set de norme ce permit platile esalonate pentru Pilonul IIsi III de pensii private.

Pentru achitarea transelor, suma se va plati in rate egale, in valoare de de minimum 500 de lei lunar, pe maximum 5 ani - cu... citeste mai mult