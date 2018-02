Parafrazând dintru început titlul unei romanțe șlefuite din orga vremii de Ioana Radu, De dragul tău… am plâns… am întors file de timp și am descoperit freamăt de cânt și fior și la alți interpreți precum Marcel Pavel, Mirabela Dauer, Angela Similea cu Ovidiu Komornyik, George Carlson, Costache Ioanid, ș.a, care, fie prin creații dedicate fiin­țelor dragi, fie prin expresii, au cercat să frângă din pumn, semne.

Care semne le știm exprimându-ne, polisemantic… De dragul tău… Mor de dragul tău… Mă topesc de dragul tău… O fac de dragul tău, copile, scriu, de dragul unor vremuri trecute, sau de dragul muzei, de dragul lirei, de dragul limbii, al gândirii, al gramaticii... citeste mai mult