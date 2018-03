„De data aceasta, ghidul va fi foarte transparent, vor fi clar transpusi pasii in tot ceea ce inseamna evaluare”

Senatorul PSD de Calarasi, Roxana Paturca sustine cu intensitate implementarea programului Start Up Nation 2018 in comunitatea pe care o reprezinta. Tocmai de aceea a si intermediat, pe parcursul lunii trecute, vizitele de lucru ale ministrilor Stefan Radu Oprea (ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat) si Eugen Teodorovici (ministrul Finantelor Publice) la Calarasi.

Motivul care a determinat-o in acest demers, in primul rand, este acela ca face parte din Comisia de Buget Finante in cadrul careia, pe ordinea de zi, o mare pondere din Ordonantele de... citeste mai mult