De ce vrea Popa sa inchida Bulevardul Republicii

Într-o recentă şedinţă de consiliu local, edilul a mers chiar mai departe de închiderea circulaţiei rutiere în zona Victoria, între vechiul complex comercial din zona zero a urbei şi Piaţa Tricolorului. Primarul le-a oferit colegilor consilieri o carte despre urbanism şi a lansat o idee mult mai îndrăzneaţă, sub forma unui… „ce-ar fi dacă, măcar pe sfârşit de săptămână, am închide circulaţia rutieră de la Intim până la Kaufland“, adică Bulevardul Republicii, cea mai intens circulată arteră a urbei.

