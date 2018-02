Se intampla de multe ori ca dupa ce te trezesti sa ai o senzatie de confuzie si lipsa de concentrare, ti-e somn, desi abia te-ai ridicat din pat? E bine, acest lucru este tratabil, daca dormi in jur de 7-9 ore pe noapte.



Daca ai ajuns in stadiul in care cafeaua sau dusul de dimineata nu te mai trezesc, trebuie sa stii ca acest lucru este anormal si trebuie sa incerci sa remediezi urmatoarele motive din cauza carora ai ajuns sa te simti asa.

Lipsa somnului de calitate

Creierul si organismul unui adult nu functioneaza... citeste mai mult