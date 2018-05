De ce un antreprenor ar trebui sa fie un slujitor? Poate parea putin ciudat, insa conceptul de „conducere a slujitorilor” este cunoscut de secole intregi. Acest concept a fost descoperit de Robert K. Greenleaf dupa calatoria lui Hermann Hesse spre Est, la sfarsitul anilor 1950.

In cartea sa „The Servant as Leader”, Greenleaf explica: "Incepe cu sentimentul natural ca cineva vrea sa serveasca mai intai. Apoi alegerea constienta aduce pe cineva care aspira sa conduca. Acea persoana este brusc diferita de cea care este lider in primul rand, poate din cauza nevoii de a scuti o putere... citeste mai mult